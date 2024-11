video suggerito

La moglie ha un incidente, uomo picchia i sanitari del 118 e poi dirotta l’ambulanza in un altro ospedale È accaduto nella zona settentrionale di Napoli, come denunciato sui social dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Arriva l'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario a Napoli, che coinvolge sia operatori dell'Asl Napoli 1 Centro che operatori dell'Asl Napoli 2 Nord: i sanitari sono stati picchiati dal marito di una donna coinvolta in un incidente stradale, poi un'ambulanza è stata dirottata in un altro ospedale rispetto a quello di destinazione.

A raccontare quanto accaduto, questa notte, a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale del capoluogo campano, è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni denuncia le aggressioni subite dal personale sanitario a Napoli e provincia. L'associazione racconta sui social che, intorno alle ore 2, l'ambulanza del 118 della postazione del San Giovanni Bosco è intervenuta, per una donna coinvolta in un incidente stradale, in via detta Casoria; sul posto era già presenta l'ambulanza India di Casoria, il cui autista era già stata aggredito, preso a schiaffi dal marito della donna.

Non contento, l'uomo ha preso a schiaffi anche l'autista e l'infermiere dell'ambulanza sopraggiunta in un secondo momento, poi è salito nel vano sanitario e ha dirottato il mezzo di soccorso, originariamente destinato all'ospedale Cardarelli, portandolo invece al CTO. L'associazione conclude il racconto: "Naturalmente per la donna ferita nulla di grave, evidentemente è stato allertato il 118 per questioni assicurative, mossa inutile nonché dannosa poiché si toglie un mezzo di soccorso a chi ne avrebbe reale necessità".