La metro di Napoli continua a essere inaffidabile: disagi e stop sempre nelle ore di punta Ancora disagi per il trasporto pubblico napoletano: snche oggi l’Anm ha informato gli utenti che “per problemi tecnici” dalle 8.15 la circolazione dei treni è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante.

A cura di Redazione Napoli

La Linea 1 della metropolitana di Napoli continua a non essere affidabile: nell'ultimo periodo la metro è tornata a "regalare" dispiaceri agli utenti, fermandosi o lavorando a scartamento ridotto nelle ore di punta per non meglio precisati motivi tecnici.

Anche oggi l'Anm, Azienda napoletana mobilità, ha informato gli utenti che "per problemi tecnici" dalle 8.15 la circolazione dei treni è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante.

Ancora una volta, dunque, non è possibile scendere nelle stazioni Toledo, Municipio e Università, quelle che consentono il carico e scarico passeggeri nel centro storico cittadino, ma soprattutto è out la stazione Garibaldi, nell'omonima piazza, che attraverso un sottopassaggio consente l'interscambio con la stazione ferroviaria centrale e le stazioni della Linea 2 e della Circumvesuviana. Forti i disagi per pendolari, soprattutto quelli che giungono in piazza Garibaldi per prendere i treni dell'Alta velocità e per turisti. Presi d'assalto i taxi.

È di qualche giorno fa la notizia che il nuovo treno della linea 1 della metropolitana di Napoli, entrato in esercizio nell'ottobre scorso, è tornato in officina per risolvere dei fastidiosi problemi software. Dunque il servizio pubblico dei trasporti ha un convoglio in meno.