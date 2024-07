video suggerito

La Linea 2 della metropolitana di Napoli ferma in entrambe le direzioni: guasto tra Campi Flegrei e Gianturco Disagi sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli: la circolazione dei treni è ferma in entrambe le direzione a partire dalle 12, come ha comunicato Trenitalia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Giornata infernale quella di oggi, venerdì 19 luglio, per cittadini e turisti che utilizzano il trasporto pubblico a Napoli: come se non bastasse il guasto occorso alla Linea 6, inaugurata appena due giorni fa, si è fermata anche la Linea 2 della metropolitana cittadina. A partire dalle 12, infatti, la circolazione dei treni è ferma sull'intera tratta: come rende noto Trenitalia, che gestisce la linea ferroviaria, è in corso l'intervento dei tecnici tra le stazioni di Campi Flegrei e Gianturco. Già questa mattina, alle 10, la circolazione della Linea 2 della metropolitana era stata sospesa, soltanto in direzione Napoli. L'azienda non ha comunicato i tempi di ripristino del servizio.