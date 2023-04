La gita di Pasquetta finisce male, gruppo di ragazzi si perde sui monti: salvati dagli alpini Una comitiva di escursionisti si è persa a Sarno, in località San Martino. Salvati dal Soccorso Alpino della Campania.

A cura di Pierluigi Frattasi

La gita di Pasquetta finisce male. Una comitiva di ragazzi si perde sui monti nell'agro sarnese, in provincia di Salerno. Ma gli escursionisti vengono salvati grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. L'episodio è accaduto questa sera, nel comprensorio del comune di Sarno, in provincia di Salerno.

I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti nella serata di oggi per un allarme in una zona impervia, in località San Martino. Un gruppo di escursionisti, secondo le prime ricostruzioni, aveva smarrito il sentiero. I giovani, trovandosi in difficoltà, hanno quindi allertato i soccorsi.

A quel punto si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Due squadre di tecnici e sanitari del CNSAS della Campania si sono messe sulle tracce degli escursionisti. Dopo una attenta ricerca, i soccorritori hanno individuato il gruppo che aveva perso l'orientamento. Sono riusciti a raggiungerlo e, dopo aver constatato che non ci fossero necessità sanitarie, hanno riaccompagnato gli escursionisti fino al più vicino paese.

Per fortuna tutto è finito bene. Per gli escursionisti non è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118. I giovani sono stati accompagnati a valle dai soccorritori e da qui hanno poi raggiunto le loro abitazioni. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, da sempre, lancia il monito sul tenere massima l'attenzione durante le escursioni fuori porta che si tengono di solito a Pasquetta. Quando, soprattutto che è poco esperto nelle escursioni, si può smarrire facilmente, perdendo il sentiero.