La giovane violinista ucraina ricoverata all’ospedale Pascale che suona per i malati Napoli, giovane violinista ricoverata al Pascale suona per i pazienti del reparto di Ematologia. Borrelli: “La musica che diventa terapia”.

A cura di Redazione Napoli

Anna, giovane violinista ucraina attraversa un momento difficile: è ricoverata nel reparto di Ematologia dell’Istituto Nazionale per i Tumori Pascale di Napoli. In questo frangente particolare e non certo allegro, cerca forza nel suo grande amore: la musica. E siccome per un musicista è fondamentale condividere la propria arte, Anna ha deciso di suonare per i malati del suo reparto: un inno alla speranza attraversoi classici della canzone napoletana.

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha ricevuto il video, racconta: