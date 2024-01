La Geo Barents verso il porto di Napoli con 37 migranti salvati al largo della Libia Via libera del Governo, la Geo Barents sbarcherà a Napoli con i 37 migranti salvati la scorsa notte in mare, in acque internazionali, al largo della Libia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Geo Barents sbarcherà nel Porto di Napoli con i migranti salvati la scorsa notte in acque internazionali: lo ha deciso il governo, che ha assegnato il porto napoletano alla nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere. A bordo ci sono 37 migranti, salvati alle 3.30 di ieri notte al largo delle coste libiche, dopo che la loro barca in vetroresina, sovraffollata, si era ribaltata. In corso di attivazione il piano di accoglienza, che sarà definito nelle prossime ore, quando sarà più chiaro l'orario di arrivo della nave.

Al momento, l'arrivo al Porto di Napoli è previsto per domenica 14 gennaio, attorno alle 14.30 circa. Domani si terrà il tavolo in Prefettura per definire tutti i dettagli. Al momento la nave è ancora distante dalle acque italiane, e le condizioni climatiche non sono le migliori. Si tratta del secondo sbarco in Campania nel 2024: in precedenza, il 5 gennaio, era arrivata a Salerno la Open Arms con 60 migranti a bordo, tra cui tante donne e minori. Nei giorni successivi erano stati arrestati anche due egiziani, accusati di essere i presunti scafisti dell'imbarcazione affondata. Anche in questo caso si trattava di migranti le cui imbarcazioni si erano ribaltate al largo delle cose libiche. La maggior parte erano arrivati da Mali, Burkina Faso e Costa d'Avorio, e particolarmente stremati dopo una lunga traversata.