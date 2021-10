Trasporto pubblico a Napoli

“La Galleria della Vittoria riapre il 30 novembre”: il programma dell’Anas La Galleria della Vittoria riaprirà il 30 novembre prossimo, dopo un anno e due mesi dalla chiusura per crollo avvenuta a settembre 2020. A comunicarlo è l’Anas, che si sta occupando dei lavori di rifacimento della volta. Sopralluogo del consigliere Francesco Borrelli: “Si rispetti la data della consegna”.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Galleria della Vittoria riaprirà il 30 novembre prossimo, dopo un anno e due mesi dalla chiusura per crollo avvenuta a settembre 2020. A comunicarlo è l'Anas, che si sta occupando dei lavori di rifacimento della volta del tunnel, su mandato del Comune di Napoli. A darne notizia è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha realizzato due sopralluoghi sia di notte che di giorno nelle due gallerie chiuse al traffico.

“La Galleria Vittoria riapre il 30 novembre – scrive Borrelli – Lo ha confermato in diretta durante la trasmissione televisiva Studio Mattina su Canale 9 il responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano. L’ingegnere Montesano ha fornito alcuni dettagli sulle attività in corso nella galleria e ha tenuto a precisare che, avendo preso in carico la realizzazione della messa in sicurezza dell’importante collegamento tra il Centro e il Lungomare soltanto il 2 agosto, dopo l’accordo preso con il Comune di Napoli a fine luglio".

"In effetti – conclude Borrelli – nelle ultime notti abbiamo riscontrato lavori all'interno della Galleria Vittoria per il rifacimento della pavimentazione. Avevamo segnalato infatti che nell'appalto principale non erano stati previsti i fondi per i guard rail e per il rifacimento del manto stradale e finalmente si sta ponendo rimedio a questa mancanza. Ci auguriamo davvero che l'Anas rispetti i tempi di consegna e che per dicembre la galleria di nuovo aperta. Stamane abbiamo effettuato un sopralluogo anche sulla Galleria Quattro Giornate abbandonata da anni al degrado e incuria e anch'essa chiusa a causa di infiltrazioni d'acqua. Non abbiamo riscontrato ancora l'inizio dei lavori".