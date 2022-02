La Gaiola minacciata dai lavori a Bagnoli, l’allarme del direttore: “Rischiamo danni irreparabili” Il direttore della Gaiola preoccupato per il progetto di rifacimento del sistema fognario di Coroglio.

A cura di Pierluigi Frattasi

La spiaggia della Gaiola minacciata dai lavori a Bagnoli. A lanciare l'allarme è il direttore del Parco Sommerso della Gaiola, Maurizio Simeone, intervenuto in commissione Ambiente, anche a nome di 18 associazioni ambientaliste e miticoltori della zona, che ha espresso "preoccupazione per il progetto che potrebbe danneggiare irrimediabilmente il Parco Protetto". Di quali lavori si tratta? Si parla del progetto di rifacimento del sistema fognario di Coroglio. In pratica, il nuovo scolmatoio delle acque di Bagnoli che raccolgono scarichi fognari ed acque bianche. Sulla vicenda la parlamentare di Leu Rina De Lorenzo ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Transizione Ecologica.

A Bagnoli i lavori per le nuove fognature

Il progetto, che presto sarà definitivo nell’ambito del piano di riqualificazione di Bagnoli, prevede di ristrutturare gli impianti di raccolta delle acque miste provenienti soprattutto dal collettore Arena Sant’Antonio, che a partire dal Vomero attraversa l’area occidentale, per convogliarle verso l’impianto di Cuma. Previsto anche il rifacimento dell’attuale sistema di grigliatura per realizzare condotte sottomarine che facciano defluire le acque in caso di forti piogge. Sono in corso anche altri progetti, per svariati milioni di euro, anche al di fuori del sito di Bagnoli, per ammodernare il sistema fognario cittadino.

La commissione Ambiente e Mare, presieduta da Carlo Migliaccio, chiederà un incontro al Sindaco, commissario straordinario per Bagnoli, e agli altri soggetti coinvolti, a partire da Invitalia. Tra i consiglieri intervenuti, Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde) si è detto allarmato dalla denuncia, la consigliera Alessandra Clemente (Misto) ha proposto un gruppo istituzionale di approfondimento per coinvolgere le realtà del territorio, Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha invitato a tener conto anche del valore culturale e turistico del Parco Protetto, Gaetano Simeone (Napoli Libera) ha chiesto di mettere a punto una mappa completa degli scarichi fognari nel mare di Posillipo.