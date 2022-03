La farina va davvero a ruba: sottratto un intero tir e nascosto al cimitero nel Casertano I ladri avevano rubato il rimorchio carico di farina da un’area di parcheggio in Umbria e l’avevano trasportato fino in Campania.

La farina va veramente a ruba. Due ladri si impossessano del rimorchio di un tir carico di farina e lo nascondono a pochi passi dal cimitero di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Qui i poliziotti impegnati nel controllo del territorio si insospettiscono per la presenza anomala dell'autoarticolato nella prossimità del camposanto e si avvicinano per fare delle ulteriori verifiche.

Scoprono, quindi, che il rimorchio carico di farina era stato rubato il 10 marzo scorso in provincia di Perugia e trasportato da lì in Campania. Ad accertamenti ultimati, i due occupanti del veicolo, due giovani rispettivamente di 31 e 22 anni sono denunciati per il reato di ricettazione.

Il tir con la farina parcheggiato al cimitero

Proprio in questi giorni si parla degli aumenti del prezzo del pane e della difficoltà di reperire la farina a causa della scarsa disponibilità nei mulini per la guerra in Ucraina. Denunce di speculazioni sui prezzi sono arrivate da varie associazioni di consumatori. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 14 marzo 2022. I poliziotti del Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Caserta, stavano perlustrando la zona di San Marco Evangelista, quando hanno notato il tir parcheggiato nei pressi del cimitero. A questo punto, gli investigatori insospettiti dell’inusuale parcheggio dell’autoarticolato, immediatamente si sono avvicinati per avviare i controlli di rito degli occupanti e del veicolo.

Hanno quindi scoperto che il rimorchio, carico di farina, risultava essere stato asportato nella notte del 10 marzo da un’area di parcheggio nella provincia umbra. I due occupanti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. La refurtiva, stimata di notevole valore economico, è stata poi restituita al legittimo proprietario.