La Drag Queen Priscilla in un liceo di Acerra: "Parlato di bullismo": Lega e FdI insorgono Polemiche ad Acerra per l'intervento, avvenuto a gennaio, della nota Drag Queen Priscilla in un liceo di Acerra. FdI e Lega chiedono chiarimenti a Valditara.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ad Acerra scoppia il caso su un intervento della Drag Queen Priscilla in un liceo cittadino. Intervento che è avvenuto quattro mesi fa, ma che solo nelle ultime ore ha iniziato a far parlare di sé. Priscilla (al secolo Mariano Gallo, volto noto della tv italiana come conduttrice di Drag Race Italia e di recente anche protagonista di Celebrity Chef con Alessandro Borghese) era intervenuta al liceo Munari di Acerra per parlare di bullismo e omofobia, nonché dell'importanza della scuola e dell'istruzione, nell'ambito delle giornate dedicate allo studente. Sui social i video del suo intervento sono pubblici e facilmente visionabili con una semplice ricerca online.

Lega e Fdi chiedono chiarimenti a Valditara

Nelle ultime ore, però, si è sollevato un polverone dopo che alcuni esponenti politici hanno chiesto chiarimenti su questo evento. "La Lega presenterà un'interrogazione al ministro Valditara per fare chiarezza su quanto accaduto lo scorso gennaio nel Liceo ‘Munari' di Acerra (Napoli), dove una drag queen, bardata di kefiah, ha parlato a ragazzi dai 13 ai 17 anni", ha scritto sui propri social Rossano Sasso, deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, "Niente a che vedere con un pedagogista, uno psicologo dell'età evolutiva o un esperto di comunicazione: solo un soggetto che, senza alcuna competenza, fa formazione, dicendo ai nostri ragazzi che ‘spesso, quello che viene costruito a scuola, viene distrutto a casa dalle famiglie'. Non aggiungo altro".

"L'episodio della Drag Queen al Munari di Acerra ci delude e ci lascia perplessi". Così Vincenzo Riemma, coordinatore di Fratelli d'Italia di Acerra, in una nota alla stampa. "Chiederemo chiarimenti all'assessore all'Istruzione sull'operato del dirigente scolastico". Riemma ha anche aggiunto: "Prendiamo le distanze da un tentativo di indottrinare i nostri ragazzi in una deriva ideologica che non ci piace, poiché se qualcuno pensa di sostituirsi al ruolo educativo delle famiglie, con sedicenti e strampalati influencer senza alcun titolo né competenza, noi ci troveremo in disaccordo"

La Drag Queen: "Abbiamo parlato di bullismo, omofobia e dell'importanza dell'istruzione"

"Ho incontrato gli studenti e le studentesse del triennio del Liceo Scienze Umane "B. Munari" di Acerra. Incontro voluto da loro, in occasione della settimana dello studente", aveva scritto già nei mesi scorsi Priscilla sui propri canali social, con tanto di video del suo intervento, spiegando: "Erano presenti i/le loro insegnanti e la dirigente dell'istituto, che hanno partecipato con entusiasmo al dibattito. È stato un momento di confronto prezioso: abbiamo parlato di bullismo, omofobia, dell'importanza dell'istruzione, della lotta intersezionale alle discriminazioni, di diritti civili, di politica intesa come partecipazione attiva, del popolo palestinese. Ho trovato in questi/e giovani ragazzi e ragazze", ha aggiunto ancora Priscilla, "una tale consapevolezza e determinazione che mi ha profondamente ispirato e commosso. Mentre la riforma scolastica ci vuole riportare al Medioevo, i/le giovani guardano avanti".