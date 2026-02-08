La discoteca non ha l’impianto antincendio, attività sospesa a Sant’Antimo

I carabinieri hanno sospeso l’attività di una discoteca di Sant’Antimo (Napoli): dai controlli è emerso che il piano superiore era sprovvisto di impianto antincendio.

Immagine di repertorio

Fine serata anticipato per i clienti che, ieri sera, erano in una discoteca di Sant'Antimo (Napoli): dai controlli effettuati dai carabinieri è emerso che il locale era privo di un impianto antincendio al piano superiore e che non era presente una figura deputata e istruita sulle normative antincendio. L'attività è stata sospesa e il titolare è stato denunciato.

L'ispezione è stata effettuata dai carabinieri della Compagnia di Giugliano, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e da personale dell'Asl Napoli 2 Nord. L'intervento si inquadra nel quadro di controlli predisposti dall'Arma e intensificati su disposizione delle Prefetture, col coinvolgimento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, dopo i fatti di Capodanno a Crans-Montana, dove 41 ragazzi sono morti nell'incendio di una discoteca.

Nella locale di Sant'Antimo i carabinieri, oltre a verificare il rispetto delle normative sulla prevenzione degli incendi, hanno effettuato verifiche sul personale al lavoro e sulla struttura. Sono state rilevate alcune difformità catastali e anomalie sulla normativa sanitaria e HACCP; al momento dei controlli erano presenti 26 lavoratori, nessuno di loro era in nero.