A Napoli e provincia controlli antincendio nei locali dopo la tragedia di Crans-Montana

L'eco della tragedia di Crans-Montana sarà difficile da far esaurire: nella località svizzera, nella notte di Capodanno, sono morti 40 giovani e giovanissimi – tra cui sei italiani, tutti minorenni – che stavano trascorrendo la notte tra le fine del 2025 e l'inizio del 2026 nel locale Le Constellation, nel quale un improvviso incendio ha scatenato l'inferno in pochi minuti. Come conseguenza di quanto accaduto in Svizzera, per evitare che tragedie simili possano verificarsi ancora, si sta cercando di porre l'accento sulla sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani. E così, a Napoli e provincia, durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questo pomeriggio, giovedì 8 gennaio, il prefetto Michele di Bari ha disposto specifici controlli dei vigili del fuoco nei centri di aggregazione giovanile per verificare le misure antincendio e di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Controlli negli ospedali contro le aggressioni ai sanitari

Nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi negli uffici della Prefettura questo pomeriggio, inoltre, si è parlato anche dalla sicurezza del personale sanitario che, tra Napoli e provincia, sono troppo spesso vittime di aggressioni; alla riunione hanno partecipato i direttori dell'Asl Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord e Asl Napoli 3 Sud, nonché i direttori del Cardarelli, degli Ospedali dei Colli, del I e II Policlinico, del Santobono e del Pascale.

Dalla riunione è emerso che la situazione è migliorata dopo che, in sei ospedali, sono stati istituiti i drappelli di polizia, mentre sono stati intensificati i controlli specifici delle forze dell'ordine nei Pronto Soccorso e in alcuni nosocomi considerati più a rischio. Inoltre, il prefetto ha reso noto che negli ospedali sono state installate le linee telefoniche cosiddette "punto a punto" con le centrali operative delle forze dell'ordine, al fine di agevolare un intervento più tempestivo in caso di necessità.