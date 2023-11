La dedica di Antonino Cannavacciuolo alla moglie Cinzia Primatesta per i 20 anni di matrimonio Lo chef di Vico Equense ha pubblicato una sua foto scattata proprio dalla moglie Cinzia Primatesta per dedicarle un messaggio d’amore in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio.

A cura di Valerio Papadia

Cannavacciuolo con la moglie Cinzia Primatesta

Un'unione nella vita privata e negli affari quella che condividono Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più amati d'Italia, e sua moglie Cinzia Primatesta: dal loro matrimonio non soltanto sono nati i loro due figli, ma anche uno dei ristoranti più celebrati al mondo, Villa Crespi a Orta San Giulio, che proprio lo scorso anno è stato insignito della terza Stella Michelin, il più alto riconoscimento internazionale in ambito gastronomico. Oggi ricorre una data importante nella storia di questa unione: il ventesimo anniversario di matrimonio per lo chef di Vico Equense e sua moglie.

E allora, per l'occasione, Cannavacciuolo ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae vent'anni fa, scattata proprio da quella che sarebbe di lì a poco diventata sua moglie, e ha voluto dedicare a Cinzia Primatesta un messaggio d'amore:

L'8 novembre è per me una data davvero speciale, un giorno in cui il cuore si riempie di emozione. Oggi festeggiamo il nostro 20° anniversario di matrimonio, un traguardo che condivido con la persona più straordinaria, mia moglie Cinzia. Rivedere questa foto, scattata alcuni anni fa, mi riporta a quei momenti magici e mi fa riflettere su quanto siamo cresciuti insieme. Questa giornata è ancora più speciale perché, proprio l'anno scorso, ho raggiunto un importante traguardo nella mia carriera professionale

Il post dello chef di Vico Equense prosegue: