video suggerito

La cocaina nascosta nel bocchettone dell’aria dell’auto: pusher arrestato a Villaricca Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Villaricca, nella provincia di Napoli: nella sua auto, occultate nel bocchettone dell’aria, i militari hanno trovato 17 dosi di cocaina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un nascondiglio per la droga che pensava essere ingegnoso, ma che non gli ha evitato l'arresto: C.I., 47 anni, è stato arrestato a Villaricca, nella provincia di Napoli, dai carabinieri, che hanno trovato della cocaina nascosta nel bocchettone dell'aria dell'automobile del 47enne.

La vicenda comincia a Giugliano, in via Santa Maria a Cubito, dove i carabinieri della stazione di Qualiano notano una Fiat Panda parcheggiata al cui posto di guida c'è un uomo, che parla al telefono in maniera molto concitata; i militari dell'Arma, quando l'auto si muove, decidono allora di pedinarla. La Panda raggiunge allora Villaricca e, in corso Europa, all'auto si affianca uno scooter: lo scambio avviene al volo, l'uomo sullo scooter passa denaro, quello alla guida dell'auto, invece, lo stupefacente.

Mentre il mezzo a due ruote si dilegua, i carabinieri fermano la Fiat Panda guidata dal 47enne. I militari perquisiscono l'automobile e alla fine scoprono, nel bocchettone dell'aria, un piccolo cofanetto metallico utilizzato solitamente per le gomme da masticare, al cui interno però si celano 17 dosi di cocaina; il 47enne è stato trovato in possesso anche di 275 euro in contanti. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, l'uomo è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.