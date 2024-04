video suggerito

La circolazione della Cumana riprende sull’intera tratta dopo due settimane di stop per lavori Dopo lo stop di due settimane sulla tratta Bagnoli-Torregaveta per i lavori di ammodernamento, domenica 21 aprile la circolazione dei treni tornerà regolare sull’intera tratta della Cumana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lavori di ammodernamento, che hanno reso necessaria una interruzione sulla tratta Bagnoli-Torregaveta. Come programmato, dopo due settimane, la circolazione dei treni sulla Cumana, linea ferroviaria gestita da Eav, torna regolare sull'intera tratta: a partire da domenica 21 aprile, infatti, i treni circoleranno regolarmente da Torregaveta a Montesanto, nel cuore di Napoli. Domani, sabato 20 aprile, saranno effettuate le prove di circolazione dei treni.

A rendere nota la fine dei lavori nei tempi previsti e, dunque, la ripresa della circolazione, è stata proprio l'Eav, che ha comunicato anche i lavori eseguiti sulla tratta Bagnoli-Torregaveta della Cumana:

messa in servizio del nuovo tracciato, di circa 2 chilometri, dalla stazione di Pozzuoli a quella di Arco Felice;

sblocco della nuova Galleria Monte Olibano;

realizzazione della nuova banchina nella stazione di Gerolomini;

l'apertura del varco verso la nuova galleria Pozzuoli.

L'Eav, infine, ha reso noto che, come è prassi in questi casi, nel tratto in cui è stato installato il nuovo binario i treni potrebbero subire dei rallentamenti; ci potrebbero dunque essere ritardi di circa 5 minuti sulla circolazione.