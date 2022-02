La cercano per spostare l’auto, ma trovano la donna morta in casa da 15 giorni nel Salernitano La Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni ha ritrovato la donna nel suo appartamento senza vita.

A cura di Pierluigi Frattasi

La cercano per spostare l'auto parcheggiata in strada che blocca i lavori in un cantiere, ma trovano la donna morta a casa da oltre 15 giorni. È accaduto a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. La donna, che aveva 63 anni, era nubile e senza parenti, è stata ritrovata senza vita dagli agenti della Polizia Municipale nella sua abitazione in via Quaranta. Secondo le prime valutazioni del medico legale, intervenuto su disposizione del pm di turno, la donna sarebbe morta per un malore da circa due settimane.

L'auto bloccava un cantiere

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto in maniera del tutto fortuita, a quanto si apprende. La Polizia Municipale, infatti, stava cercando la proprietaria di una vecchia Fiat 127 che era parcheggiata in Corso Principe Amedeo, perché bloccava le attività di un cantiere per realizzare un parco urbano. Per questo motivo, la macchina doveva essere rimossa. Una volta risaliti alla proprietaria, i caschi bianchi hanno provato a contattarla, ma senza riuscirci.

La donna non rispondeva alle chiamate

A quel punto gli agenti si sono portati proprio a casa della signora, per parlarle di persona. La donna, nubile e senza parenti, non rispondeva alle chiamate. Quando hanno chiesto informazioni ai vicini, questi hanno risposto che non la vedevano in effetti da diversi giorni. Ma che dalla strada il balcone della casa sembrava aperto e all'interno dell'appartamento sembrava ci fossero le luci accese. A quel punto, con la collaborazione dei vigili del fuoco, si è riusciti ad entrare nell'appartamento. La donna era stesa sul letto, purtroppo senza vita. Il corpo è stato poi portato presso l'obitorio nel cimitero di Cava de' Tirreni.