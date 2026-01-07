La cantata anarchica per Fabrizio De Andrè a Napoli, flash mob in piazza del Plebiscito l’11 gennaio

La Cantata Anarchica per ricordare Fabrizio De André arriva a Napoli per la sua sesta edizione. Il flash mob con canzoni e poesie è previsto per l'11 gennaio alle ore 20 in piazza del Plebiscito, nel 27esimo anniversario della scomparsa del cantautore genovese, morto l'11 gennaio 1999. L'evento si terrà in contemporanea con molte altre piazze italiane. "Siamo rimasti tutti un po’ più orfani, canteremo e suoneremo le sue poesie in cerchio senza un palco", spiegano gli organizzatori.

Il flash mob è stato organizzato in piazza del Plebiscito, ma potrebbe spostarsi in Galleria Umberto I, in caso di pioggia. Durante la serata è prevista un’anteprima della performance teatrale @levocidispoonriver che si terrà il 15 marzo al Teatro Henna di Caserta. "Portate voce – si legge nel messaggio degli organizzatori – (sono benvenute anche quelle stonate), chitarre, violini, fisarmoniche, bouzouki, trombe e tanti altri strumenti musicali (chi più ne ha, più ne metta!) e spartiti! Si accettano bevande calde, vino e cibo per affrontare al meglio la serata in compagnia".

La beneficenza per i senza tetto

Ci sarà una particolare attenzione per i più fragili. "Invitiamo chiunque desideri a portare articoli di beneficenza per gli homeless – si legge nell'appello – di Piazza del Plebiscito. Durante l’evento, sarà organizzata una raccolta di questi beni che saranno poi consegnati (alla conclusione dell’evento con chiunque voglia unirsi) nelle zone opportune. Consigliamo coperte che non usate più, acqua, frutta, cibo in scatola e non da preparare ed a lunga scadenza. Avviciniamoci con discrezione o lasciamoli lì vicino. Per favore, senza riprendere o fotografare per tutelare la privacy di queste persone".