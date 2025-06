video suggerito

La cabina tir si chiude e gli schiaccia le gambe: 61enne in gravi condizioni in ospedale Ancora un grave incidente sul lavoro: il 61enne aveva sollevato la cabina del tir che poi si è improvvisamente chiusa schiacciandogli le gambe.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un autotrasportatore napoletano di 61 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo che la cabina tir, chiudendosi improvvisamente, gli ha schiacciato le gambe. L'ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato quest'anno, e che coinvolge stavolta un autotrasportatore che si era fermato forse proprio per controllare il motore. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Tutto è accaduto questo pomeriggio a Castelfidardo, in provincia di Ancora, in via delle Fisarmoniche. Il 61enne autotrasportatore napoletano si era fermato in un parcheggio pubblico, probabilmente per controllare alcune funzionalità del motore, e dunque sollevandone la cabina: mentre era piegato all'interno, per motivi ancora da chiarire, la cabina si è di nuovo chiusa, schiacciandogli le gambe. Sul posto i sanitari del 118 per le prime cure, poi l'uomo è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancora, in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfidardo, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Si cercano anche eventuali telecamere di videosorveglianza in zona che possano aver ripreso eventualmente le immagini dell'incidente sul lavoro che ha coinvolto l'autotrasportatore napoletano.