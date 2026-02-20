La buca di via Caldieri “compie” una settimana: continuano i disagi per pedoni e auto al Vomero

Dopo una settimana, la buca di via Caldieri al Vomero è ancora lì. Transennata, certo, ma fieramente al suo posto. E non si sa quando verrà messa a posto. Per pedoni ed automobili, un disagio continuo visto che le transenne limitano la carreggiata, proprio all'incrocio con via Rossini, nella rotonda alle spalle dello stadio Collana. Una zona fondamentale per il traffico vomerese: è da qui che passano infatti le automobili che vanno e vengono verso l'uscita 9 della Tangenziale. E nelle ore di punta, in particolare al mattino, si formano ingorghi paurosi. Ma per ora, la buca resta lì dov'è e compie anzi una settimana.

Si è formata infatti dopo le forti precipitazioni dei giorni scorsi, e a parte la delimitazione con i paletti non è mai stata riparata. Uno scenario già visto in altre strade di Napoli: i dissesti sono ormai ovunque, come denunciato da Fanpage.it che ha più volte mostrato le condizioni di via Acton, nonostante i recenti lavori, e quelle di via Orsini, nel Rione omonimo. Ma la situazione è seria anche in altre zone di Napoli: nella periferia orientale, infatti, si dice in gergo che le buche "non fanno notizia", dal momento che ne sono ormai tantissime. E la speranza è che con l'arrivo del Papa l'8 maggio e del Giro d'Italia il 15 maggio successivo, ci possa essere la solita "colmata" che sistemi almeno le arterie principali. Difficile però che quest'ultima riguardi il Vomero: il giro infatti arriverà dall'autostrada su via Reggia di Portici e proseguirà fino a Bagnoli, per poi chiudere sul Lungomare di via Caracciolo. Dunque, per la buca di Via Caldieri, bisognerà sperare in lavori di altro tipo e, soprattutto, si spera più imminenti.