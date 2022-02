La barella ha le batterie scariche, ferito in incidente aspetta 2 ore la seconda ambulanza a Napoli Un cittadino napoletano, coinvolto in un incidente stradale a Secondigliano, ha atteso due ore una seconda ambulanza: la prima aveva le batterie della barella scariche.

A cura di Nico Falco

Quasi un'ora in attesa dell'ambulanza, più o meno lo stesso tempo aspettando che arrivasse la seconda: nella prima, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, le batterie della barella erano scariche e i sanitari non hanno potuto quindi caricare il ferito sul mezzo. È la disavventura capitata a un cittadino napoletano, che nel tardo pomeriggio di oggi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via del Cassano, a Secondigliano, periferia nord. L'uomo è riuscito alla fine ad arrivare al Pronto Soccorso del Cardarelli, dove è stato affidato ai sanitari; le sue condizioni non sono gravi.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 di oggi, 3 febbraio. La vittima, un autista soccorritore dell'Asl Napoli 2, era in scooter e si è scontrata con un automobile. Credeva di non essersi fatto nulla, ma poco dopo ha accusato dei malori e ha quindi avvisato il 118. Nell'attesa del mezzo ha avvisato anche un collega, che lo ha raggiunto sul posto e si è occupato dei primi controlli, effettuando le manovre previste in caso di traumi e verificando che non avesse emorragie. La prima ambulanza, dopo diversi solleciti, è arrivata alle 20:21 in via del Cassano, proveniente da piazza Municipio. L'uomo è stato quindi posizionato sulla barella ma, quando i sanitari hanno azionato il sistema di sollevamento, si sono accorti che non funzionava.

La causa era la batteria: totalmente scarica. Così come erano scariche anche le altre tre batterie di scorta presenti nel mezzo. E il sistema di alimentazione, che tiene in carica la barella quando è posizionata nell'ambulanza, era evidentemente fuori uso. Impossibile ovviare manualmente: il supporto, installato sui mezzi della Heart Life, che di recente si è aggiudicata la gara d'appalto per il servizio del 118 dell'Asl Napoli 1, è esclusivamente elettronico e non è azionabile a mano. Così non è rimasto altro da fare che chiamare una seconda ambulanza, che è arrivata alle 21:10 e ha potuto finalmente portare il ferito al Cardarelli. Nel frattempo l'uomo è rimasto a terra, riparato dal freddo solo grazie a una coperta termica portata dal collega.