La banda di ladri a caccia di Fiat Panda: oltre il 40% dei furti. Tutti tra Avellino e Salerno In 6 agli arresti domiciliari: partivano da Napoli e Castellammare con auto a noleggio, sono accusati di avere rubato 45 automobili in 5 mesi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La loro "preferita" era la Fiat Panda: ne hanno rubate ben 19, su un totale di 45 veicoli, scelta probabilmente dettata dalla facilità con cui avrebbero poi potuto rivendere i pezzi dopo averle smontate, dovuta alla enorme diffusione del modello. Ma portavano via anche le Multipla, le Jeep e, anche queste tra le più ricercate dai ladri, le Fiat 500. Quadro ricostruito dai carabinieri, che hanno arrestato questa mattina 6 persone accusate di avere fatto razzia di vetture tra le province di Avellino e Salerno; per loro sono stati disposti i domiciliari.

L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, è stata eseguita dai militari della stazione di Battipaglia; destinatari sono Giovanni Spema, Giuseppe Danielon, Roberto Panto', Michele Perillo, Ciro Mirto e Raffaele Izzo, tutti residenti nel Napoletano e accusati di furto tentato e consumato aggravato in concorso. Le indagini riguardano il periodo tra il gennaio e il maggio 2022 e un totale di 45 automobili rubate a Salerno, Battipaglia, Pontecagnano Faiano, Vietri sul Mare, Avellino e Atripalda; ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire i canali attraverso i quali venivano rivenduti i pezzi di ricambio.

Nel dettaglio, si tratta di 19 Fiat Panda (poco più del 42% del totale), 6 Multipla, una Punto, 6 Lancia Y, 10 Fiat 500 e 3 Jeep Renegade. Per raggiungere i luoghi dei furti, hanno ricostruito i militari, gli indagati partivano da Castellammare di Stabia e Napoli e utilizzavano delle automobili prese a noleggio. Le vetture, rubate per lo più forzando il nottolino di avviamento, venivano poi spesso smontate per recuperare pezzi da vendere come ricambi e le carcasse venivano abbandonate, alcune di queste sono state rinvenute tra Giugliano e Napoli.