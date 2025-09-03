napoli
La badante maltratta l’anziana disabile di cui dovrebbe prendersi cura: la donna dormiva tra i suoi escrementi

Una donna di 49 anni è stata arrestata a Maddaloni, nella provincia di Caserta, per i maltrattamenti ai danni dell’anziana di cui avrebbe dovuto prendersi cura; la 49enne ha aggredito anche i carabinieri intervenuti sul posto.
A cura di Valerio Papadia
Avrebbe dovuto prendersi cura di un'anziana donna disabile di 81 anni, e invece la maltrattava, la picchiava e la faceva vivere in condizioni igieniche degradanti: una donna moldava di 49 anni, badante della 81enne, è stata pertanto arrestata a Maddaloni, nella provincia di Caserta, per i maltrattamenti ai danni dell'anziana e per aver aggredito i carabinieri, intervenuti sul posto.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 settembre, i carabinieri della compagnia di Maddaloni sono intervenuti nell'abitazione dell'anziana su segnalazione della nuora, che ha denunciato i comportamenti violenti della badante dell'anziana, appena assunta per occuparsi di lei. All'arrivo sul posto, i militari dell'Arma si sono imbattuti nella 49enne che, in evidente stato di ebbrezza, stava inveendo contro la 81enne. Alla vista dei carabinieri, inoltre, la donna si è rifiutata di fornire le proprie generalità e li ha aggredito con calci e pugni.

Dopo aver calmato la badante, i militari dell'Arma hanno ispezionato l'abitazione, rinvenendo escrementi umani sul letto in cui dormiva la 81enne, nonché sul pavimento della camera, oltre a un secchio contenente pannoloni e panni sporchi. L'anziana, inoltre, era seminuda e in lacrime sulla sedia a rotelle, con diverse ecchimosi sulle braccia: la nuora della donna ai carabinieri ha raccontato che la badante avrebbe costretto la 81enne a restare a letto tutto il giorno, picchiandola anche in più occasioni. Viste le precarie condizioni fisiche e psicologiche dell'anziana, è stato richiesto l'intervento del 118 per le cure del caso.

Nel frattempo, i carabinieri hanno perquisito la borsa della badante, rivenendo 270 euro e il cellulare dell'anziana, che le aveva sottratto per impedirle di chiedere aiuto. Pertanto, la 49enne è stata arrestata e portata nel carcere femminile di Secondigliano, a Napoli: la donna deve rispondere di maltrattamenti, furto, rapina e minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Caserta
Cronaca
