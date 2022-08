La 15enne Imma Bracciale scomparsa da Castellammare di Stabia: l’appello della famiglia La minore si è allontanata da casa alle ore 16 di ieri, giovedì 25 agosto, e da allora non si hanno più sue notizie: tanti gli appelli condivisi su Facebook per ritrovarla.

A cura di Valerio Papadia

C'è una famiglia in ansia a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: da un giorno non si hanno notizie di Imma Bracciale, ragazzina di 15 anni che si è allontanata proprio dalla cittadina all'ombra del Vesuvio e della quale non si hanno più notizie. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 agosto, intorno alle 16, Imma si è allontanata dalla casa in cui vive con la famiglia, in zona Aranciata Faito e da allora della minorenne si sono perse le tracce.

Il cellulare della 15enne agganciato a Napoli

Stando a quanto si apprende, nella serata di ieri, intorno alle 21, il cellulare di Imma Bracciale si sarebbe agganciato a una cella telefonica in piazza Garibaldi a Napoli, dunque nella zona dove sorge la Stazione Centrale del capoluogo campano: la 15enne potrebbe dunque essere arrivata in treno a Napoli oppure potrebbe essere partita dallo scalo partenopeo verso una destinazione ignota.

La famiglia della minore, che sta vivendo ore di grande apprensione, ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e, sui social network, ha condiviso appelli per il ritrovamento della 15enne, che sono stati condivisi da molte persone, anche nei gruppi e nelle pagine che riguardano Castellammare di Stabia. Anche la madre della ragazza, attraverso la pagina "SOS Stabia", ha rivolto un appello affinché, chi dovesse avere informazioni sulla posizione di Imma, si faccia avanti.