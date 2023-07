Keanu Reeves a Napoli: l’arrivo all’aeroporto di Capodichino tra selfie e video L’attore canadese all’aeroporto napoletano di Capodichino: foto e selfie dei presenti. Secondo “avvistamento” in poche ore dopo quello di Robert De Niro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Keanu Reeves è a Napoli: l'attore internazionale è atterrato all'aeroporto di Capodichino, ed è stato subito riconosciuto tra gli astanti, che si sono abbandonati a foto e video. Keanu Reeves non è nuovo a visite in Italia: dell'attore, riservatissimo sulla sua vita privata, si è sempre detto che abbia una sorella che viva in Italia, ma non è mai stato chiaro dove vivesse di preciso. Non è escluso che però Keanu Reeves sia in Italia magari come ospite del Festival del Cinema di Giffoni 2023 che in questi giorni si sta svolgendo in Cilento, ma in questo caso si tratterebbe di un'ospitata a sorpresa dal momento che non compare nella "programmazione" ufficiale della rassegna. Insomma, al momento non si sa se l'attore sia a Napoli per lavoro o per piacere: ma non è escluso che la star canadese sia giunta nel capoluogo partenopeo semplicemente in vacanza, come già altre stelle internazionali prima di lui.

L'ultimo in ordine di tempo era stato Robert De Niro, "scoperto" mentre era a pranzo da Mimì alla Ferrovia a Napoli. Il grande attore italo-americano si trova in vacanza con la famiglia, visitando il capoluogo partenopeo e la costiera sorrentina. Dopo una visita al Tesoro di San Gennaro in Duomo,De Niro è stato anche pranzo nel noto ristorante che si trova nella zona della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, dove ha mangiato i piatti tipici della cucina partenopea, come il peperone imbottito e ha parlato anche in napoletano, regalando un simpatico siparietto poi finito subito in Rete.