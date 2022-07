Katy Perry torna a Capri: si gira lo spot D&G di Paolo Sorrentino La cantante americana ha salutato i fan da un motoscafo al Porto Turistico, dove si trovava anche il regista napoletano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Katy Perry a Capri nel 2021

Katy Perry torna a Capri per girare uno spot di D&G che vede alla regia il premio oscar napoletano Paolo Sorrentino. La cantante americana, famosa in tutto il mondo, è tornata anche quest'anno nell'isola azzurra, dove era stata ospite lo scorso agosto, questa volta per le riprese di una pubblicità della linea "Devotion" di profumi di Dolce & Gabbana. Perry e Sorrentino sono arrivati al Porto Turistico di Capri, dove la cantante ha anche salutato da un motoscafo i tantissimi fan che si erano affollati sulle banchine.

Lo spot di D&G di Paolo Sorrentino prevede l'impiego di molte comparse per le riprese cinematografiche. Tra queste anche tanti ragazzi e ragazze dell'isola dei Faraglioni, che hanno partecipato ai casting della società di scouting. Le riprese proseguiranno anche nei prossimi giorni sull'isola di Capri. Acclamato dai fan anche il regista Paolo Sorrentino, reduce dal successo di "È stata la mano di Dio", che ha concorso anche agli Oscar 2022.

Si consolida, quindi, il legame di Katy Perry con Capri, dove l'artista internazionale si è recata spesso negli ultimi anni. Risale ad agosto 2021 la sua visita sull'Isola Azzurra, in compagnia dell'attore Orlando Bloom. I due, insieme a molti altri vip, tra cui John Legend, hanno partecipato al gala di beneficenza LuisaviaRoma per Unicef e, prima di lasciare l'isola, si sono lasciati andare a una serata danzante nella famosa Taverna Anema e Core. Cinque anni fa, la cantante californiana si era concessa una vacanza sull'Isola Azzurra e in Costiera Amalfitana, con alcune amiche. Anche in quel caso, la Perry si era concessa una serata canora alla Taverna Anema e Core.