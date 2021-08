Katy Perry e Olando Bloom a Capri, serata danzante e duetto all’Anema e Core La cantante statunitense e l’attore britannico sono in vacanza a Capri, dove hanno partecipato al gala di beneficenza LuisaviaRoma per Unicef. La coppia, prima di lasciare l’Isola Azzurra, si è concessa però una serata danzante alla Taverna Anema e Core: i due hanno anche duettato sul palco insieme a Gianluigi Lembo.

A cura di Valerio Papadia

Continua la sfilata di vip che stanno trascorrendo o hanno trascorso qualche giorno di relax sull'isola di Capri. Terminato l'entusiasmo per la visita della coppia dell'estate, Jennifer Lopez e Ben Affleck – accolti da un bagno di folla, con turisti e residenti che li hanno applauditi al loro passaggio – un'altra coppia famosa e amatissima dal grande pubblico ha fatto capolino sull'Isola Azzurra: si tratta della cantante statunitense Katy Perry e del compagno, l'attore britannico Orlando Bloom. I due, insieme a molti altri vip, tra cui John Legend, hanno partecipato al gala di beneficenza LuisaviaRoma per Unicef e, prima di lasciare l'isola, si sono lasciati andare a una serata danzante nella famosa Taverna Anema e Core.

A pubblicare le fotografie della coppia sui social network è stato proprio lo storico locale nel cuore di Capri. La Perry e Bloom sono saliti sul palco, accompagnati dal patron Gianluigi Lembo e dalla Anema e Core band, e hanno duettato sulle note di "Somebody to love".

Un ritorno, quello di Katy Perry a Capri, e in generale in Campania. Quattro anni fa, la famosa cantante americana si era concessa una vacanza sull'Isola Azzurra e in Costiera Amalfitana, con alcune amiche, proprio durante un momento di pausa della relazione con Bloom, con il quale poi, nel 2020, ha avuto una bambina. A Capri e ad Amalfi, la cantante statunitense era stata accolta con un vero e proprio bagno di folla: anche in quella occasione, la Perry si era concessa una serata canora alla Taverna Anema e Core.