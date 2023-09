Joey King a Napoli: pizza da Michele per la protagonista di The Kissing Booth e il marito Steven Piet L’attrice Joey King, star di The Kissing Booth, ed il marito Steven Piet a Napoli nella pizzeria Da Michele: il loro matrimonio appena 2 settimane fa a Mallorca.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'altra visita di prestigio alla Pizzeria Da Michele, nel cuore di Napoli: pochi giorni dopo la visita di Steven Spielberg, stavolta a far visita ad uno dei locali partenopei più noti e frequentati dai vip internazionali è stata Joey King, l'attrice nota soprattutto per la serie di film The Kissing Booth, dove interpreta la protagonista Elle Evans. Assieme a lei, il regista Steven Piet con il quale si è sposata lo scorso 2 settembre in gran segreto vicino Mallorca, in Spagna.

"L’attrice Joey King, protagonista di “The Kissing Booth” su Netflix, e il regista Steven Piet, novelli sposi, oggi in pizzeria", scrive la pizzeria sui propri canali social, aggiungendo poi in inglese: "Grazie per essere venuti, vi auguriamo ogni felicità della vita". Joey Lynn King, classe 1999, che oltre che attrice lavora anche come modella, e Steven Piet, classe 1991 e statunitense come la King (seppur di lontane origini italiana) e conosciuto come regista soprattutto per la serie televisiva Chicago Fire e per The Act (dove ha recitato anche la stessa Joey King), si sono fidanzati nel 2019, dopo che l'attrice aveva annunciato la fine della sua relazione con l'attore australiano Jacob Elordi, conosciuto proprio sul set di The Kissing Booth. In questi giorni hanno condiviso diverse foto da neosposi, fino a comparire in queste ore a Napoli, dove si sono concessi una pizza a Forcella da Michele, dove appena pochi giorni fa c'era stata un'altra visita eccellente, quella di Steven Spielberg che aveva letteralmente "fatto una sorpresa" presentandosi nel locale di via Cesare Sersale a Focella, tra lo stupore dei presenti.