Steven Spielberg a sorpresa a Napoli: pizza da Michele al centro storico Il famoso regista hollywoodiano si è concesso una breve gita nel centro storico di Napoli: tappa obbligata alla storica pizzeria Da Michele a Forcella.

A cura di Valerio Papadia

L'estate ormai volge al termine, anche se le temperature restano abbastanza alte. Ma in questi ultimi scampoli di bella stagione, passeggiando tra i vicoli di Napoli, in un tranquillo primo pomeriggio di un mercoledì qualunque, può capitare di imbattersi in Steven Spielberg. Il famosissimo regista hollywoodiano, due volte Premio Oscar, si è concesso una breve visita nel cuore della città: immancabile, quasi obbligata, una sosta a pranzo nella storica pizzeria Da Michele, a Forcella.

Spielberg era con due membri del suo staff. Hanno preso due pizze in tre: Margherita doppia mozzarella e cosacca. Il regista premio Oscar sarebbe rimasto impressionato dalle dimensioni della pizza, a sua detta, raccontano dalla pizzeria, "la pizza più grande che abbia mai visto". Spielberg starebbe trascorrendo le vacanze in Costiera. Sarebbe attraccato a Napoli proprio per venire a mangiare la pizza all’Antica Pizzeria Da Michele.

Sono stati proprio i gestori dello storico locale che sorge in via Cesare Sersale a pubblicare, sui social, le fotografie in compagnia di Spielberg: stando a quanto ha appreso Fanpage.it dalla pizzeria Da Michele, il regista statunitense si è mostrato cordiale con tutti, concedendosi alle fotografie con i presenti. "Oggi abbiamo avuto l’onore di ricevere un Maestro del cinema, Steven Spielberg! Al regista che meglio sa raccontare la bellezza e l’incanto, grazie di averci scelto" si legge sui canali social della pizzeria, a corredo delle foto.

Leggi anche A fuoco i condizionatori del ristorante Tandem, incendio nel centro storico di Napoli

Non è un caso che Steven Spielberg abbia scelto di fare una tappa nella storica pizzeria di Forcella. Oltre all'innegabile bontà della pizza, Da Michele è forse la pizzeria più "hollywoodiana" di Napoli, che ha fatto da set, ad esempio, al film "Mangia, prega, ama". Iconica la scena in cui Julia Roberts – accompagnata da Luca Argentero – assaggia la pizza di Michele per la prima volta.