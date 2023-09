Joey King sposa in segreto Steven Piet mentre l’ex Jacob Elordi accende Venezia: “Felice come non mai” I protagonisti del film targato Netflix “The Kissing Booth” continuano a stare al centro dei gossip, e mentre Jacob Elordi conquista Venezia, Joey King convola a nozze in Spagna con il regista Steven Piet.

A cura di Sara Leombruno

Joey King e Jacob Elordi continuano a dominare le scene del gossip internazionale: dopo il successo del film The Kissing Booth in cui erano protagonisti, i due continuano a far parlare di sé, anche se per motivi diversi. Mentre il 4 settembre a Venezia è stato il giorno di Jacob Elordi, che ha conquistato tutti sfilando sul red carpet dell'80esima edizione del Festival del Cinema in occasione della prima di Priscilla, in cui veste i panni del re del rock Elvis Presley, la sua ex Joey King è convolata a nozze con il regista Steven Piet. "Non avrei mai immaginato che la felicità potesse essere così potente da poter togliere l'aria dai tuoi polmoni, travolgendo ogni parte di te al punto che non puoi fare a meno di sentire bene i tuoi occhi per la gioia innegabile", aveva scritto l'attrice 24enne in occasione del suo fidanzamento.

Un matrimonio per pochi intimi

Joey King e Steven Piet si sono sposati in gran segreto in Spagna, con una cerimonia destinata a pochi intimi. A renderlo noto è il settimanale americano People, che ha appreso i fatti da "una fonte molto vicina agli sposi". I due si erano incontrati per la prima volta nel 2019, quando Piet diresse due episodi della miniserie Hulu The Act, in cui la giovane recitava. Solo pochi giorni fa, King aveva condiviso un carosello di foto su Instagram, che la ritraevano mentre si stringeva a Piet in Portogallo. "L'amore è bello! L'amore è grandioso! L'amore è baciarsi davanti alla Fonte dos Amores e bere troppe caipirinha insieme", aveva scritto nella didascalia degli scatti.

A Venezia per la prima di "Priscilla"

Jacob Elordi è volato a Venezia il 4 settembre per la prima di Priscilla, il nuovo biopic di Sofia Coppola. In assenza delle grandi star di Hollywood a causa dello sciopero degli attori, il ventiseienne australiano si è preso tutta l'attenzione. Un metro e novantasei d'altezza, il giovane è il co-protagonista della pellicola della regista americana incentrata sul matrimonio tra Elvis Presley (interpretato da lui) e la giovane (aveva appena 14 anni quando si sono conosciuti) Priscilla Wagner Beaulieu. La caratteristica peculiare del film è la prospettiva da cui Coppola ha scelto di raccontarlo, vale a dire quella della giovanissima Priscillla, interpretata da Cailee Spaeny.

Una relazione iniziata (e finita) sul set

Durante il periodo delle riprese del film targato Netflix The Kissing Booth, Joey King e Jacob Elordi avevano avuto una storia che aveva fatto sognare migliaia di fan in tutto il mondo, che tanto li avevano amati nei panni di Noah Flynn e Elle Evans. Il film aveva avuto un successo tale da spingere i produttori a proseguire la saga, con The Kissing Booth 2 (uscito nel 2020) e The Kissing Booth 3 (nel 2021); la scintilla fra i due, però, scoccò proprio durante le prime riprese tra il 2017 e il 2018. In breve tempo, il loro rapporto andò ben oltre i doveri lavorativi, fino a convincerli a formare coppia fissa ancor prima dell’uscita del film.

Se all’inizio i due attori cercarono di tenere la loro storia nascosta e di comportarsi con discrezione, col passare del tempo, sopratutto dopo alcune foto scattate dai paparazzi che li ritraevano in atteggiamenti intimi, Jacob e Joey decisero di confermare il loro amore, condividendo foto e dediche romantiche sui rispettivi social. La relazione proseguì per circa un anno, ma nel 2019 Joey annunciò la loro rottura, parlando di una decisione presa di comune accordo.