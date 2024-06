video suggerito

Glenn Powell: “L’amica di mia sorella rischiò di essere divorata da un cannibale”, ma la storia è falsa Ospite del podcast TheraPuss, Glenn Powell ha raccontato un’insolita storia: un’amica di sua sorella ha rischiato di essere divorata da un ragazzo cannibale. Un racconto da brividi che, però, non è realtà: si tratta di una leggenda metropolitana tramandata negli anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna che rischia di essere mangiata da un cannibale. È questo il centro dell'insolita storia raccontata da Glenn Powell nel podcast Therapuss. L'attore ha spiegato che un'amica di sua sorella ha rischiato di essere divorata da un uomo. Ma la verità è diversa.

Il racconto di Glenn Powell

Ai microfoni del podcast, Powell ha iniziato a raccontare quella che ha definito una "storia pazzesca". Un'amica di sua sorella frequentava un ragazzo che, dopo un appuntamento insieme, l'ha invitata a casa e le ha chiesto se potesse farle un massaggio:

La mia sorellina era amica di una ragazza che usciva con un ragazzo, davvero affascinante. Trascorrono una serata fantastica, lei va a casa sua e lui, quella notte, le chiede se può farle un massaggio. Lei inizia ad avvertire strane vibrazioni.

Dopo aver avvertito che c'era qualcosa di insolito, la ragazza ha lasciato l'appartamento del ragazzo e, una volta tornata a casa, ha iniziato a sentire un forte prurito alla pelle. Così, è andata dal medico per farsi visitare e ha fatto un'insolita quanto terrificante scoperta: "Quel ragazzo le ha spalmato una lozione del mercato nero che distrugge la pelle. Lo stava facendo per poi mangiarla". Il ragazzo era un cannibale e a casa sua c'erano diversi cadaveri.

La storia non è reale: la spiegazione

Il racconto di Powell, che ha lasciato senza parole gli ascoltatori, è in realtà inventato. Secondo Snopes, sito specializzato nel smascherare notizie false, la storia è in verità una leggenda metropolitana che da anni viene tramandata in versioni più o meno simili tra loro. Il sito infatti riporta testimonianze di persone che hanno appreso la storia circa 20 anni fa, in cui era sempre presente una ragazza e un ragazzo necrofilo, vale a dire che aveva avuto rapporti intimi con un cadavere o simili.