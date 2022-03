Joe Bastianich, weekend a Napoli e show al Gambrinus: prepara il caffè davanti a tutti Il famoso imprenditore e personaggio televisivo si è concesso un fine settimana a Napoli: allo storico bar Gambrinus, poi, Bastianich si è preparato una tazzina di caffè davanti ai clienti divertiti.

A cura di Valerio Papadia

Un vero e proprio show quello del quale alcuni fortunati clienti sono stati spettatori durante il weekend ormai trascorso allo storico Caffè Gambrinus di Napoli. Il protagonista? Joe Bastianich. Il noto imprenditore statunitense di origine italiana, volto noto anche in televisione – è stato per lungo tempo giudice del talent show culinario MasterChef – ha infatti trascorso il weekend nel capoluogo campano e ha deciso di concedersi un caffè in uno dei bar più famosi della città. Solo che, arrivato al Gambrinus, Bastianich non si è accontentato di farsi servire, ma è passato dietro al bancone e si è preparato una tazzina di caffè da solo, per il divertimento dei presenti – dipendenti e avventori – che si trovavano in quel momento nel locale.

Il momento è stato immortalato e condiviso sui profili social del Gambrinus; a fine visita, a Bastianich è stato fatto dono anche di una tazzina da caffè in ceramica. Non solo caffè. Joe Bastianich si è concesso anche un pranzo da Sea Front Di Martino Pasta Bar, il ristorante che il noto pastificio Di Martino ha aperto al di sopra dello store che sorge in piazza Municipio.

Bastianich era a Napoli per un concerto in favore dell'Ucraina

La visita di Bastianich a Napoli non è stata solo di piacere. Musicista e cantante, nella serata di ieri, domenica 13 marzo, Bastianich ha preso parte all'evento "Arte Libera, Libera l'Arte", concerto in favore della popolazione ucraina, colpita dalla guerra, che si è tenuto al Teatro Bolivar. Sul palco insieme a Bastianich anche la band napoletana "La Terza Classe" – con la quale l'imprenditore si esibisce spesso – e tanti altri artisti.