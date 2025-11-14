napoli
James Senese, una statuina a San Gregorio Armeno per il grande musicista napoletano

La statuina di James Senese donata dall’associazione bottegai di San Gregorio Armeno per la cerimonia di apertura della fiera dei presepi.
A cura di Giuseppe Cozzolino
James Senese tra le statuine di San Gregorio Armeno: l'associazione dei bottegai ha deciso di omaggiarlo, con una statuina che riproduce le esatte fattezze del compianto musicista napoletano, scomparso di recente. La statuina di James Senese, riprodotto da Salvatore Gambardella, è stata donata dall'associazione delle botteghe di San Gregorio Armeno, presieduta da Vincenzo Capuano, in occasione della cerimonia di "apertura" del periodo di massimo splendore della popolare via napoletana che attraversa il centro storico della Napoli prima greca e poi romana.

Un omaggio, dunque, al grande musicista partenopeo scomparso lo scorso 29 ottobre all'età di 80 anni. Quest'oggi alla cerimonia c'era anche la figlia Anna Senese (omonima della madre di James, Anna Senese: il padre, lo statunitense James Smith, soldato della 92nd Infantry, tornò negli Stati Uniti d'America quando James aveva due anni, ndr), visibilmente commossa per l'omaggio dedicato al padre.

napoli
