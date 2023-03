Italia-Inghilterra a Napoli, corsa per realizzare Casa Azzurri Village sul Lungomare Caracciolo Il progetto della Figc del Villaggio degli Azzurri sul Lungomare di via Caracciolo in vista della partita del 23 marzo per gli Europei.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Nazionale Italiana il 23 marzo tornerà a giocare a Napoli, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, per la sfida con l’Inghilterra valida per le qualificazione degli Europei 2024. Un grande ritorno nel capoluogo partenopeo a 10 anni da Italia-Armenia, per la qualificazione ai Mondiali del Brasile del 2014. In città si respira già aria di festa per l’arrivo del grande evento sportivo, che potrebbe essere accompagnato anche da una serie di iniziative collegate. Già annunciata la presenza al Maradona del cantante Gigi D'Alessio, ambasciatore della musica napoletana nel mondo per il Comune di Napoli, che canterà l'Inno Nazionale.

Il Casa Azzurri Village sul Lungomare di via Caracciolo

Tra queste spunta l’ipotesi di ospitare sul Lungomare di via Caracciolo il Casa Azzurri Village. Si tratta del contenitore di intrattenimento inaugurato nel 2015, in occasione di Italia-Norvegia, con diverse attività di svago, con tanti giochi interattivi, per tirare rigori e punizioni o giocare al Subbuteo digitale, per esempio. La proposta per realizzare il villaggio ospitalità degli Azzurri è stata presentata dalla Federcalcio al Comune di Napoli ed ha già ricevuto il parere favorevole del sindaco Gaetano Manfredi. L’ipotesi sarebbe quello di aprire il villaggio a partire dal 18 marzo. Ma bisognerà fare i conti anche con i tempi che sono molto stretti.

Tutti gli eventi per la partita Italia-Inghilterra

La selezione azzurra, allenata dal Ct Roberto Mancini, dovrebbe arrivare a Napoli la sera del 22 marzo. Ma per il big match con gli inglesi, come detto, sono in cantiere tantissimi altri eventi. Per tre giorni, dal 21 al 23 marzo, il Comune di Napoli, su indicazione del sindaco, illuminerà di azzurro i luoghi simbolo della città, come il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio.

La visita della Figc ai bimbi malati del Santobono

I calciatori azzurri, accompagnati dal presidente Figc Gabriele Gravina, e dallo staff tecnico, invece, faranno visita ai bimbi ammalati dell'Ospedale pediatrico Santobono, mercoledì 22 marzo. Gli Azzurri faranno visita ai reparti di neuro-chirurgia, neurologia, neuro-psichiatria e neuro-oncologia per donare ai piccoli pazienti palloni, sciarpe e altri gadget della Nazionale.

Gigi D'Alessio canta l'Inno al Maradona

Il 23 marzo ci saranno le conferenze stampa del pre-partita di Mancini (18,45) e Southgate (20,00). Subito dopo la conferenza di Mancini, il sindaco Manfredi consegnerà le medaglie della Città al presidente della Figc Gabriele Gravina, a Mancini e al capitano degli Azzurri. Gigi D’Alessio canterà l’inno nazionale al Maradona, dove la Nazionale Italiana scenderà in campo con una maglia speciale, per Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale scomparso lo scorso 6 gennaio.