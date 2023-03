Gigi D’Alessio canterà l’inno nazionale prima di Italia-Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli Il cantante partenopeo si cimenterà nell’Inno di Mameli prima del match, valevole per la qualificazione agli Europei di calcio del 2024.

A cura di Valerio Papadia

Il prossimo 23 marzo, allo stadio Diego Armando Maradona, la nazionale italiana sfiderà l'Inghilterra in un match valevole per la qualificazione agli Europei di calcio del 2024, che si disputeranno in Germania. Per l'occasione, come spesso accade durante le competizioni ufficiali, sarà cantato l'inno nazionale, quello scritto da Goffredo Mameli nel 1847: a cantarlo, a "casa sua", un artista d'eccezione, vale a dire il cantautore napoletano Gigi D'Alessio. L'esibizione si terrà prima del fischio d'inizio del match, nel quale, come detto, l'Italia si gioca un posto agli Europei del prossimo anno, ai quali tra l'altro arriverà da campione in carica.

L'Italia torna a giocare a Napoli: non succedeva da 10 anni

Un grande evento la partita della nazionale italiana allo stadio Maradona di Napoli, visto che l'Italia manca dalla città da 10 anni esatti. L'ultimo match disputato dagli azzurri a Napoli, in quello che allora si chiamava ancora stadio San Paolo, risale al 15 ottobre del 2013. In quella occasione, la nazionale italiana affrontò quella dell'Armenia, in una partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali che si sarebbero poi disputati l'anno successivo, nel 2014, in Brasile (vinti dalla Germania, ndr). La partita terminò con un pareggio: 2 a 2.