Ispettrice presa a pugni in faccia da un detenuto nel carcere di Avellino: la donna finisce in ospedale

Violenza all'interno del carcere di Avellino, dove una ispettrice della Polizia Penitenziaria è stata presa a pugni in faccia da un detenuto. Stando a quanto si apprende, l'aggressione si è consumata nella sezione di media sicurezza della casa circondariale irpina: qui, un detenuto ha sferrato un pugno al volto all'ispettrice, che ha dovuto fare ricorso alle cure in ospedale, dove le sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

A denunciare quanto accaduto è stato Maurizio De Fazio, vice segretario regionale dell'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria, che sottolinea la violenza dilagante nel carcere di Avellino, dove soltanto qualche giorno fa un detenuto è stato aggredito da altri carcerati. "Spesso il personale di Polizia Penitenziaria è vittima della popolazione detenuta" ha dichiarato De Fazio. "Già da tempo l'Uspp ha informato gli uffici superiori al fine di ristabilire l'ordine e la sicurezza presso il carcere di Avellino" ha dichiarato ancora il vice segretario regionale del sindacato, chiedendo "provvedimenti ad hoc e urgenti" per cercare di porre un freno alla violenza nella casa circondariale irpina e garantire la sicurezza degli agenti penitenziari.