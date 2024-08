video suggerito

Ischia, turista denuncia violenza sessuale: “Palpeggiata in strada” Una 25enne ha raccontato ai carabinieri di avere subìto abusi sessuali a Forio; la ragazza si è sentita male ed è stata ricoverata all’ospedale Rizzoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Una turista straniera di 25 anni, in vacanza ad Ischia, ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di violenza sessuale: uno sconosciuto avrebbe provato ad approcciarla e l'avrebbe palpeggiata. La ragazza, riuscita a fuggire, si è poi sentita male ed è stata ricoverata nell'ospedale "Rizzoli". Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Ischia, che mantengono il più stretto riserbo.

Gli abusi sarebbero avvenuti a Forio, la dinamica dei fatti resta per il momento da accertare. Stando a quanto trapelato la 25enne, che soggiorna in una struttura ricettiva nel comune ischitano, sarebbe stata aggredita dallo sconosciuto nella notte tra martedì e mercoledì; l'uomo l'avrebbe molestata e toccata, lei sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare. Successivamente ha avuto un malore ed è stata quindi affidati ai sanitari dell'ospedale, dove, ieri pomeriggio, 7 agosto, ha raccontato ai carabinieri quello che era accaduto nella notte precedente.

I militari hanno effettuato sopralluoghi nella zona dove la 25enne sostiene di essere stata aggredita, per le indagini sono state acquisite anche le registrazioni di alcuni impianti di videosorveglianza installati nei paraggi; dalle immagini potrebbero arrivare importanti elementi a riscontro del racconto, per la ricostruzione della dinamica e per l'individuazione del responsabile.