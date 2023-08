Ischia, incidente mortale: investe operaio e poi cade dallo scooter Ischia Porto, incidente mortale tra il conducente di uno scooter e un operaio. Ha la peggio l’uomo a bordo del mezzo.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Incidente mortale stamane a Ischia: il conducente di uno scooter ha perso la vita dopo essersi scontrato con un operaio di una società del Gas metano. Questi i fatti: stamane 7 agosto, poco dopo le 8.30, la vittima era in moto lungo via delle Ginestre, a poca distanza dal centro di Ischia Porto, quando ha travolto l'operaio. A seguito dell'impatto è sbattuto violentemente in prossimità del cancello di una casa.

L'uomo in scooter è subito apparso in condizioni gravissime: il 58enne originario di Serrara Fontana (comune dell'isola Verde) aveva già perso conoscenza. I sanitari del 118 hanno provato per molti minuti a rianimarlo ma purtroppo senza esito e verso le 9.15 ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Si attendono ora le decisioni del magistrato di turno circa l'autorizzazione alla rimozione della salma ed alla eventuale autopsia; i rilievi del caso sono stati affidati al commissariato isolano della Polizia di Stato.