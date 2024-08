video suggerito

Irpinia in festa per l’argento di Silvana Stanco nel tiro: “Porterò la medaglia a Sturno” Il Comune di Sturno si prepara al ritorno della sua atleta: “Stiamo preparando l’accoglienza che merita”. La ragazza porterà la medaglia in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Irpinia è in festa per la medaglia d'argenta di Silvana Maria Stanco nel tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024: e si prepara ad accoglierne il rientro. L'atleta delle Fiamme Gialle, nata a Zurigo ma originaria di Sturno, in provincia di Avellino, tornerà in città per portare la medaglia e in paese già si prepara la festa, come ha spiegato anche il sindaco Vito Di Leo.

"Stiamo organizzando una grande festa, dobbiamo accoglierla come merita. Le daremo la cittadinanza onoraria come merita. Per noi è un grande orgoglio, che resterà nella storia di Sturno", ha spiegato il sindaco Vito Di Leo. In città, dove vive la famiglia, l'attesa è spasmodica: anche se di base a Zurigo, la tiratrice italiana fresca di argento olimpico quando può ritorna sempre nel paese d'origine, allenandosi anche al poligono di tiro che si trova a pochi chilometri, a Gesualdo.

"Un'emozione unica, fuori dal normale", aveva commentato subito dopo la vittoria dell'argento Silvana Stanco. La medaglia della rivincita: non convocata per Rio 2016, quinta con rabbia a Tokyo 2020, oggi finalmente sul podio della specialità che ha scoperto da bambina, seguendo il padre. Un aneddoto racconta che la prima volta che con il padre sparò al poligono aveva solo 15 anni, e non colpì nemmeno un piattello. Tornò a casa in lacrime, ma decise che doveva migliorare, e col tempo c'è riuscita davvero: oggi si allena anche cinque volte al giorno, anche quando torna nella sua Sturno. E dopo l'argento a Parigi, ora seppur a distanza l'obiettivo diventa quello di migliore ancora: nel 2028, ci sono i Giochi Olimpici di Las Vegas, negli Stati Uniti.