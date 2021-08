Investito mentre va in bici, morto bracciante ad Orta di Atella. C’è anche un ferito grave L’incidente si è verificato questa mattina nella cittadina del Casertano: la vittima è Fareh Khalif, bracciante di 42 anni originario del Burkina Faso. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato investito in pieno da un’automobile: un’altra persona che si trovava insieme alla vittima è rimasta ferita gravemente.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato questa mattina ad Orta di Atella, cittadina della provincia di Caserta: la vittima è Fareh Khalif, bracciante agricolo di 42 anni originario del Burkina Faso, investito da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Stando a quanto si apprende, il 42enne stava percorrendo via Bugnano, diretto al lavoro, quando è stato centrato in pieno da un'automobile. Tempestivo l'intervento dei soccorritori del 118, che purtroppo però, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Khalif, morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, che è stato molto violento.

Nell'incidente è rimasta ferita in maniera grave anche un'altra persona, un uomo – le cui generalità non sono ancora state rese note – che si trovava insieme al 42enne al momento dell'impatto: soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove è ricoverato in condizioni giudicate gravi. Sul luogo della tragedia sono arrivati, oltre ai sanitari, anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità, mentre il conducente della vettura, un 60enne del posto, che ha prestato prontamente i primi soccorsi, è stato ascoltato dai militari dell'Arma. Inoltre, la Procura di Napoli Nord, competente sul territorio, come spesso accade in questi casi, ha disposto l'autopsia sul corpo di Fareh Khalif.