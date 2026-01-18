napoli
Investito mentre cammina sull’Appia, morto 50enne nel Casertano: caccia al pirata della strada

Il tragico incidente si è verificato nella tarda serata del 17 gennaio a San Tammaro. Il conducente dell’auto che ha investito il 50enne si è dato alla fuga: sulla vicenda indagano i carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Un uomo di 50 anni è morto nella tarda serata di ieri, sabato 17 gennaio, a San Tammaro, cittadina della provincia di Caserta: l'uomo è stato investito e ucciso da un'automobile. Il tragico incidente stradale si è verificato sulla via Nazionale Appia, lungo asse viario che collega Capua a Santa Maria Capua Vetere: il 50enne, secondo una prima ricostruzione, stava camminando sull'Appia quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un'automobile, il cui conducente però, invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi al malcapitato, si è dato alla fuga subito dopo l'impatto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente, inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere e i militari della Guardia di Finanza, che hanno messo in sicurezza l'area. Ai carabinieri sono affidate le indagini per determinare con esattezza la dinamica dell'incidente e per individuare il pirata della strada; in questo senso, i militari dell'Arma hanno eseguito tutti i rilievi del caso e ispezionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nella speranza di riuscire a identificare il veicolo che ha investito e ucciso il 50enne.

