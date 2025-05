video suggerito

Investito e ucciso da un'auto a 50 anni all'uscita del bar, incidente stradale a Villa Literno Incidente stradale in viale dei Mille a Villa Literno: morto 50 enne. Sul posto carabinieri e ambulanza del 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Investito e ucciso da un'auto all'uscita del bar a Villa Literno, in provincia di Caserta. Violento incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 18 maggio 2025. Il sinistro è avvenuto attorno alle ore 23,30, in Viale dei Mille, poco distante dal bar "La Sosta". La vittima è un uomo di 50 anni. Subito soccorso dal personale dell'ambulanza del 118, che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che stanno indagando su quanto avvenuto.

Incidente stradale in viale dei Mille a Villa Literno

Secondo le prime ricostruzioni, il 50enne stava camminando lungo la strada, quando sarebbe stato travolto da un'auto guidata da un 21enne. Il conducente si è poi fermato per prestare soccorso ed ha collaborato con le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. La zona è stata provvisoriamente transennata. I militari dell'Arma hanno proceduto ad eseguire i rilievi del caso. Sono state acquisite le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di avere ulteriori elementi utili a definire la dinamica dell'incidente. Al momento, secondo le prime informazioni, sembrerebbe che non ci fossero occhi elettronici puntati sul luogo dell'incidente stradale che possano aver ripreso il momento dell'investimento. Tuttavia, non è escluso che possano essere ricercati altri filmati che potrebbero aver ripreso il tragitto seguito dalla vettura coinvolta nel sinistro, per avere maggiori informazioni al riguardo.