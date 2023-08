Investito e ucciso a Napoli, dopo un anno ancora senza nome. La Polizia Locale: “Qualcuno lo riconosce?” Appello della Polizia Locale tramite “Chi l’ha visto?”: ancora sconosciuta l’identità dell’uomo investito e ucciso a Piscinola nell’agosto 2022.

A cura di Nico Falco

A un anno dalla morte resta ancora senza nome l'uomo che, il 2 agosto 2022, venne investito e ucciso da un autocarro a Piscinola, nella periferia nord di Napoli. Al momento del ritrovamento del corpo non aveva documenti e, nel corso dei mesi, la Polizia Locale non è riuscita a identificarlo; aveva con sé solo un sacchetto di plastica con un cambio (pantaloncini, magliette pulite e stirate, un asciugamano, accendini e filtri per le sigarette) e indossava una maglia bianca con la scritta "It's a Beautiful Day" a colori, pantaloncini blu e sandali infradito.

Nel corso delle indagini in zona non sarebbe stato riconosciuto da nessuno dei residenti, è quindi probabile che vivesse in un altro quartiere; nessuno, inoltre, ha presentato una denuncia di scomparsa che potesse essere a lui riconducibile. Da qui l'appello tramite "Chi l'ha visto?", che da allora si sta occupando della vicenda (sul sito Internet è disponibile il video relativo e la fotografia in chiaro del viso dell'uomo). Ai microfoni della trasmissione televisiva è intervenuto il capitano Antonio Muriano, dirigente della sezione Infortunistica Stradale: