Investito da un'auto mentre cammina sull'Appia: Fabio Papa muore a 50 anni L'uomo, investito sulla Statale Appia a Vitulazio, nel Casertano, nella serata di martedì, è morto questa notte all'ospedale di Caserta, dove era stato ricoverato.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Fabio Papa, un uomo di 50 anni che, nella serata di martedì, era stato investito da un'automobile mentre camminava sulla Statale Appia, nel territorio di Vitulazio, nel Casertano; l'uomo è morto nella notte all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove era stato ricoverato in condizioni di salute molto gravi dopo l'incidente.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, che è ancora al vaglio degli inquirenti, nella serata di martedì Fabio Papa stava camminando sull'Appia quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da un'automobile, una Fiat Panda, il cui conducente non si sarebbe accorto della presenza del 50enne sulla carreggiata, ma che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Fabio Papa è stato così trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Caserta dove, purtroppo, è deceduto nella notte.

Disposta l'autopsia sul corpo di Fabio Papa

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto una inchiesta sulla vicenda e ha disposto il sequestro della salma di Fabio Papa, che è stata trasferita in obitorio, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia.