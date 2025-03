Cinghiali sul raccordo Avellino-Salerno, uno viene investito da un’auto in transito

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una "invasione" di carreggiata da parte di una famiglia di cinghiali sul raccordo autostradale Avellino-Salerno: uno degli ungulati ha avuto la peggio, finendo per essere travolto da un'auto di passaggio, che ha riportato a sua volta gravi danni. Illeso invece il conducente, a parte lo shock. La vicenda è accaduta quest'oggi, in direzione di Avellino, tra le uscite di Serino ed Atripalda.

Secondo quanto ricostruito da alcuni automobilisti in transito in quel momento, un gruppo di 4-5 cinghiali avrebbe invaso la carreggiata, probabilmente per attraversare il tratto del raccordo Avellino-Salerno che attraversa le zone boschive dell'Irpinia. Uno degli automobilisti non è riuscito a frenare in pieno, travolgendo uno degli ungulati che sarebbe deceduto nell'impatto, a causa delle gravi ferite riportate. Non è andata meglio alla vettura stessa, che ha riportato gravi danni nell'impatto con l'animale. Nessuna conseguenza invece per il guidatore, che a parte lo spavento non ha riportato ferite.