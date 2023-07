Investito da una moto ad Agnano, morto un uomo di 65 anni. Ferito il centauro L’incidente si è verificato nella serata di ieri in via Ruggiero: per il 65enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente della moto è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, quello che si è verificato nella serata di ieri, venerdì 28 luglio, ad Agnano, quartiere della periferia occidentale di Napoli: la vittima è un uomo di 65 anni – del quale non sono ancora state rese note le generalità – investito da una motocicletta mentre attraversava la strada. Da una prima ricostruzione dell'incidente, il 65enne si trovava in via Raffaele Ruggiero e stava attraversando le strisce pedonali quando la motocicletta, una Kawasaki Z900, lo ha centrato in pieno.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze: purtroppo, per il 65enne non c'è stato nulla da fare; l'uomo è morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Anche il conducente della moto è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale: le sue condizioni di salute non sono giudicate gravi.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, a cui sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.