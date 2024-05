video suggerito

Investito da un treno in corsa, morto un 19enne: tragedia alla stazione di Aversa Il tragico incidente ferroviario è accaduto nel pomeriggio di oggi: la circolazione è stata sospesa per alcune ore e attualmente risulta rallentata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia nel pomeriggio odierno, martedì 21 maggio, alla stazione di Aversa, nella provincia di Caserta: un ragazzo di 19 anni – le cui generalità non sono ancora note – è morto dopo essere stato investito da un treno in corsa intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane; immediato anche l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal gesto volontario alla tragica fatalità.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa per alcune ore, per consentire l'intervento dei sanitari e i rilievi delle forze dell'ordine. Attualmente, come ha comunicato Ferrovie dello Stato, la circolazione è fortemente rallentata. "Sulla linea Formia – Napoli la circolazione ferroviaria è rallentata tra Aversa e Casoria per l'investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per lo svolgimento dei necessari accertamenti" comunica Rfi. Si registrano ritardi fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni dei treni.