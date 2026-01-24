Investita mentre attraversa, donna ferita con trauma cranico e lesioni: incidente a Eboli

Immagine di repertorio

Investita da un'auto mentre attraversa la strada e scaraventata a terra: è rimasta gravemente ferita una donna di 65 anni, che ha riportato un trauma cranico e lesioni e contusioni su varie parti del corpo. La donna è rimasta vittima di un violento incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, in via San Berardino a Eboli, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e l'ambulanza dei volontari della Vopi (Volontari Pronto Intervento), inviata dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, intervenuti con una ambulanza di tipo B da Pontecagnano-Faiano. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso.

La donna ferita trasportata in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada, attorno alle ore 14,30, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un'automobile che sopraggiungeva. La signora è rimasta ferita, riportando un trauma cranico commotivo e un politrauma al corpo. La centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno ha immediatamente allertato il medico dell’auto medica e una ambulanza della Vopi.

Il personale sanitario ha immediatamente aggiunto il luogo dell’intervento per prestare soccorso. Dopo aver prestato le prime cure mediche, la 65enne è stata stabilizzata e imbarellata e trasportata presso l'ospedale di Eboli, per eventuali ulteriori accertamenti. Le forze dell'ordine, nel frattempo, hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere della zona.