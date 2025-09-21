Investita in piazza Trieste e Trento a Napoli, Borrelli (Avs): “La mattanza continua”

Foto / Francesco Emilio Borrelli

Una ragazza di vent'anni è stata investita ieri sera a Napoli: è accaduto in via Nardones, nei pressi di piazza Trieste e Trento, che si trova a ridosso della centralissima Piazza del Plebiscito. L'episodio, l'ennesimo di un pedone investito nel capoluogo partenopeo, è avvenuto nella tarda serata di ieri. Sul posto, polizia di Stato e soccorritori del 118 per le cure del caso. Tante le persone che si sono fermate ad assistere ai soccorsi.

Borrelli (Avs): "La mattanza continua"

L'investitore sarebbe fuggito senza prestare soccorso, ma gli inquirenti stanno già monitorando per eventuali telecamere di videosorveglianza tra le tanti presenti in zona, che potrebbero aver ripreso l'intera scena e che dunque potrebbero essere fondamentali per le indagini. La ventenne è stata intanto portata in ospedale per le cure e gli accertamenti medici del caso. L'episodio è stato commentando anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che sui propri canali social ha pubblicato una foto dei soccorsi e aggiungendo: "La mattanza continua".

Il giorno prima investita e uccisa una studentessa spagnola

Solo poche ore prima era avvenuto un altro incidente simile, stavolta sul Corso Umberto I, dove una ragazza di 20 anni era stata investita e uccisa un Suv guidato da un 18enne. La ragazza era a Napoli nell'ambito del progetto Erasmus presso l'Università Parthenope, ed era arrivata in città da poco proveniente dal comune spagnolo di Ponferrada, nella provincia di León. Illese le amiche che erano con lei in quel momento: troppo gravi invece le sue condizioni, è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale dal Mare di Ponticelli. Il 18enne, originario della provincia di Napoli, è attualmente indagato per omicidio stradale.