Chi era Saray Arias Fernandez, la studentessa spagnola investita e uccisa in corso Umberto a Napoli

La studentessa, 20enne spagnola, era a Napoli per il progetto Erasmus. Per la sua morte è indagato un ragazzo di 18 anni, alla guida del suv che l’ha travolta.
A cura di Valerio Papadia
Saray Arias Fernandez, la studentessa spagnola investita e uccisa a Napoli
Si chiamava Saray Arias Fernandez la studentessa che, nella notte tra giovedì e venerdì, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada in corso Umberto I, nel cuore di Napoli. Spagnola (originaria di Ponferrada), 20 anni, la giovane si trovava nel capoluogo campano per partecipare al progetto Erasmus. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre, Saray Arias Fernandez, che viveva nella zona del Vasto, a ridosso della Stazione Centrale, stava attraversando la strada con alcune amiche quando è stata travolta da un suv, che dai primi accertamenti sarebbe sopraggiunto a forte velocità. Le condizioni della 20enne spagnola sono apparse subito molto gravi: la studentessa è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Indagato un 18enne per la morte della studentessa spagnola

Il suv che ha investito la studentessa spagnola
Oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso, purtroppo invano, la 20enne spagnola, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal comandante Ciro Esposito, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto; al vaglio degli inquirenti soprattutto la velocità alla quale viaggiava l'automobile al momento dell'impatto. Un ragazzo di 18 anni, originario dell'area vesuviana e alla guida del suv che ha investito e ucciso Saray Arias Fernandez, è attualmente indagato per omicidio stradale.

