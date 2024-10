video suggerito

Investita da un'auto a Pianura, Concetta Mele morta dopo 20 giorni in ospedale È deceduta nell'Ospedale del Mare la donna investita a fine settembre a Pianura; aveva riportato ferite gravissime alla testa e al torace.

A cura di Nico Falco

È morta dopo venti giorni di agonia Concetta Mele, la 72enne di Pianura, periferia occidentale di Napoli, gravemente ferita in un incidente stradale in via Provinciale Napoli, travolta da un'automobile mentre camminava in strada. La donna è deceduta oggi nell'"Ospedale del Mare" di Ponticelli, dove si trovava ricoverata nel reparto di Chirurgia. Il responsabile dell'investimento era stato individuato nelle ore successive; denunciato nella circostanza, la sua posizione potrebbe ora aggravarsi.

La 72enne era stata investita nella giornata di sabato 28 settembre, si trovava a pochi passi dalla sua abitazione. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime: nell'impatto aveva riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale, un trauma toracico con fratture multiple e perforazioni ai polmoni e fratture del bacino. Era stata portata all'"Ospedale del Mare", dove è rimasta fino al decesso, nella mattinata di oggi, 18 ottobre.

Per i rilievi e le indagini erano intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa Stella della Polizia Municipale (guidata dal maggiore Gaetano Vassallo); il giovane alla guida dell'automobile che ha investito la donna era stato individuato e denunciato. A Fanpage.it l'avvocato Mario Angelino, che assiste l'indagato, aveva precisato che il ragazzo era rimasto sul posto fino all'arrivo dei soccorsi. Alla luce del decesso l'accusa contro di lui potrebbe cambiare: nel caso si determini che sia conseguenza dell'investimento, l'ipotesi di reato contestata diventerebbe quella di omicidio stradale.